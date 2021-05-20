Коммунальщики подрались около ТЦ Columbus

Около торгового центра Columbus подрались коммунальщики. Кадры выложили в Сеть очевидцы.

Мужчины отставили газонокосилки в сторону, началась драка. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.