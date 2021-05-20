Лукашенко назвал причину крушения самолета Як-130 в Барановичах

12:18
Фото: ТАСС/Анатолий Мамшитов
Причиной крушения военного самолета Як-130 в Барановичах стал отказ всех уровней системы управления, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.
"Их четыре и пятая – резервная. Они отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет", – пояснил белорусский лидер.
Накануне два летчика погибли при крушении самолета Лидской штурмовой авиабазы под Барановичами в Белоруссии. Как рассказали в Минобороны страны, пилоты, осознав, что самолет падает, сделали все возможное, чтобы увести машину от жилых домов. Им это удалось – других жертв и разрушений нет. Последствия крушения самолета ликвидированы силами МЧС.
Момент крушения Як-130 в Белоруссии попал на видео
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