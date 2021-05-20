Польские военные объяснили подачу сигнала о захвате самолета

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В оперативном командовании ВВС Польши заявили, что экипаж лайнера Boeing 737 подал сигнал о захвате в рамках учений. Об этом сообщает РИА Новости.

"Действительно был подан сигнал с кодовым обозначением 7500, что означает захват воздушного судна. Это было сделано в рамках учений", – пояснили военные.

Ранее портал OpenSky Network сообщил, что пассажирский лайнер польских ВВС подал диспетчеру специальный код 7500, что означает "самолет захвачен". Самолет пролетал над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией.