Задержан захватчик самолета в Мавритании, имеющий гражданство США

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

Неизвестный, захвативший самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси, задержан, сообщает РИА Новости.

Злоумышленник угрожал взорвать самолет, если силы безопасности попытаются его захватить. Сообщалось также, что захватчик требует предоставить ему возможность улететь.

По данным источников, задержанный имеет гражданство США.

Ранее боевики совершили нападение на школу-интернат в нигерийском поселении Кагара в штате Нигер, в результате были похищены по меньшей мере 42 человека, в том числе 27 школьников. Сообщалось, что один ребенок был убит.