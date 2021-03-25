СМИ сообщили о захвате самолета в Мавритании

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В мавританском городе Нуакшота неизвестный захватил пассажирский самолет и угрожает его взорвать. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По предварительным данным, в самолете пассажиров нет. В аэропорт направлены отряды местных сил безопасности.

Отмечается, что злоумышленник разговаривал с силовиками на английском языке. Его требования неизвестны, личность мужчины на данный момент не установлена.

Ранее боевики совершили нападение на школу-интернат в нигерийском поселении Кагара в штате Нигер, в результате были похищены по меньшей мере 42 человека, в том числе 27 школьников. Сообщалось, что один ребенок был убит.