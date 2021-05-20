Самолет ВВС Польши подал сигнал о захвате – СМИ

Фото: ТАСС/picture alliance/Markus Mainka

Пассажирский лайнер Boeing 737-86X, принадлежащий ВВС Польши, подал сигнал о захвате самолета, сообщает портал OpenSky Network.

По данным издания, пилот отправил диспетчеру специальный код 7500, что означает "самолет захвачен". На интерактивной карте видно, что самолет пролетает над территорией Польши, неподалеку от границы с Чехией.

Ранее неизвестный захватил самолет без пассажиров в международном аэропорту Мавритании Нуакшот-Умтунси. Его задержали.

Злоумышленник угрожал взорвать самолет, если силы безопасности попытаются его захватить. Сообщалось также, что захватчик требует предоставить ему возможность улететь.