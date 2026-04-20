Новости мира: угроза цунами объявлена в Японии после землетрясения

В Японии объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,5. Эвакуируют 20 тысяч человек. Цунами может прийти к берегу в ближайшее время, потенциальная высота волны составляет от одного до трех метров.

В Исламабаде закрыты пешеходные маршруты и запрещен въезд тяжелых грузовиков. Журналисты полагают, что в правительственном квартале состоятся новые раунды переговоров между Ираном и США. При этом в МИД Ирана сообщили, что Тегеран смущает поведение США и громкие заявления без действий.

