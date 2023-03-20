Основатель группы Cream Soda провалился под лед во время отдыха в Ярославской области

Один из создателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области. Об этом сообщили в музыкальном коллективе.

Он вместе с друзьями и братом отправился гулять по замерзшей реке. В итоге все провалились в воду. Спасателям удалось достать из реки двух человек – мужчину и женщину. Позже молодой человек скончался в машине скорой помощи.

Как сообщили в местном МЧС, водолазы обнаружили тело одного из пропавших. Поиски еще двух человек продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.