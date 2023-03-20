Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Происшествия

Основатель группы Cream Soda провалился под лед во время отдыха в Ярославской области

Основатель группы Cream Soda провалился под лед во время отдыха в Ярославской области

Таксист попытался сбить сотрудника ППС в Астрахани

Наводнение началось в пострадавшем от землетрясения Искендеруне

Восемь банок с гашишем изъяли у пассажира рейса Дели – Москва

Машина перевернулась во дворе в Екатеринбурге

Более 20 человек оказались заблокированными на подъемнике на Шерегеше

ДТП с такси произошло на Тверской улице

Новости часа: Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Новости часа: Песков рассказал, когда запланирована встреча глав РФ и КНР

"Актуальный репортаж": СК нашел возможного виновника убийств 20-летней давности в Москве

Один из создателей группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов провалился под лед на Волге в Ярославской области. Об этом сообщили в музыкальном коллективе.

Он вместе с друзьями и братом отправился гулять по замерзшей реке. В итоге все провалились в воду. Спасателям удалось достать из реки двух человек – мужчину и женщину. Позже молодой человек скончался в машине скорой помощи.

Как сообщили в местном МЧС, водолазы обнаружили тело одного из пропавших. Поиски еще двух человек продолжаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияшоу-бизнесвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика