В Босфоре найдено тело, предположительно, пловца Николая Свечникова

В Босфорском проливе нашли неопознанное тело мужчины в гидрокостюме. Морская полиция предполагает, что это может быть пловец Николай Свечников, который пропал во время межконтинентального заплыва Босфор-2025. Он проходил в августе 2025 года.

После самого спортивного мероприятия другие участники сообщали, что Свечников временно сбился с маршрута, когда пересекал пролив. Всего в заплыве приняли участие около 3 тысяч пловцов из 81 страны. На финише россиянин так и не появился.

