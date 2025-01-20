Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 января, 07:15

Происшествия

В Люберцах ищут нарушителей, устроивших фейерверк рядом с автомобилями

В Люберцах ищут нарушителей, устроивших фейерверк рядом с автомобилями

Авария с участием "КамАЗа" и такси произошла на севере Москвы

Новости регионов: танкер "Волгонефть-239" утилизируют на месте после откачки мазута

Два человека пострадали в ДТП около станции метро "Марьина Роща" в Москве

Новости регионов: началась откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" на Кубани

Шесть машин повреждены после ДТП в подмосковном Реутове

Новости регионов: у кормы танкера "Волгонефть-239" собрали больше 15 тонн мазута

Суд рассмотрит дело супругов Никоновых, обвиняемых в небезопасном массаже для детей с ДЦП

Новости мира: на горнолыжном курорте Испании обрушился подъемник

Машина скорой помощи попала в ДТП на востоке Москвы

В жилом комплексе "Люберцы" ищут молодых людей, устроивших пиротехническое шоу возле припаркованных автомобилей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как нарушители поджигают и бросают петарды в сторону машин, в результате чего срабатывает сигнализация.

После того, как было создано много шума, они скрылись. Местные жители сообщают, что громкие хлопки разносились по всему микрорайону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика