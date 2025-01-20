В Люберцах ищут нарушителей, устроивших фейерверк рядом с автомобилями

В жилом комплексе "Люберцы" ищут молодых людей, устроивших пиротехническое шоу возле припаркованных автомобилей. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как нарушители поджигают и бросают петарды в сторону машин, в результате чего срабатывает сигнализация.

После того, как было создано много шума, они скрылись. Местные жители сообщают, что громкие хлопки разносились по всему микрорайону. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.