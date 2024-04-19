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19 апреля, 14:45

Происшествия

Новости регионов: половодье приблизилось к тюменскому городу Ишим

Новости регионов: половодье приблизилось к тюменскому городу Ишим

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В Тюменской области вода приблизилась к городу Ишим и селу Казанское. Паводок сдерживают дамбы. Глава региона Александр Моор заявил, что таких масштабных подтоплений в регионе не было с 1947 года. Спасатели организовали для жителей лодочные переправы. Власти региона сообщили, что семьям, чьи дома пострадали от паводка, выплатят по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды.

В Чеченской республике сотрудники МЧС спасли шесть щенят. Их обнаружили местные жители в коллекторе – собаки провалились на глубину два метра. Люди услышали жалобный писк и обратились к спасателям, которые сделали лаз в плите и вытащили щенят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионыживотныевидеоДарья Тащина
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