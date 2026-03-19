Новости регионов: шестилетний ребенок погиб в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Шестилетний ребенок погиб в аварии в Иркутской области. На трассе "Сибирь" легковушка столкнулась с грузовиком. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу. Находившийся в машине мальчик погиб на месте. Еще двух пассажиров легковой машины доставили в больницу.

МВД остановило работу мошеннического центра в Новосибирске и Иркутске. Как сообщили в ведомстве, call-центр координировали из-за рубежа. Мошенники использовали специальные устройства, чтобы пропускать трафик звонков и СМС-рассылок. С их помощью злоумышленники пытались получить доступ к личным данным россиян.

