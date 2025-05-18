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Новости

Новости

18 мая, 13:30

Происшествия

Новости мира: мексиканский парусный корабль врезался в Бруклинский мост

Новости мира: мексиканский парусный корабль врезался в Бруклинский мост

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Мексиканский парусный корабль врезался в Бруклинский мост. Экипаж не рассчитал высоту и мачты одна за другой сломались, как спички. Одна из них рухнула на палубу. На борту в этот момент находились почти 300 человек. Некоторые пассажиры упали в воду, их вытащили спасатели. Экстренные службы до сих пор осматривают воды реки Ист-Ривер в поисках возможных пострадавших. Сообщается, что серьезные травмы получили несколько членов экипажа.

Скульптуры обезьян в Бразилии стали звездами интернета и вызвали бурные обсуждения в Сети на тему зависимости от гаджетов. Бронзовые макаки высотой около двух метров в одном из парков Рио-же-Жанейро появились недавно. Каждая из мартышек с полным безразличием к окружающему миру увлеченно смотрят на экран телефона. Этим создатели стремились донести как незаметно виртуальное становится важнее реального.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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