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Новости

18 мая, 13:30

Происшествия

Новости регионов: пустой топливный бак упал у пролетающего над Челябинском самолета

Новости регионов: пустой топливный бак упал у пролетающего над Челябинском самолета

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Пустой топливный бак отсоединился у пролетающего над Челябинском самолета. Падающий предмет увидели местные жители. В МЧС сообщили, что бак уже нашли в лесном массиве. Он отсоединился от истребителя пилотажной группы "Стрижи" во время учебного полета. Сам борт после этого успешно приземлился. Никто не пострадал.

Лесные пожары в Забайкалье подобрались вплотную к федеральной трассе. Бушующее пламя сняли из проезжающей машины. Стена огня подступает к дороге, которая связывает Читу и Хабаровск. Только на этом участке в тушении задействованы больше 170 пожарных и 8 единиц техники, в том числе бульдозеры и вездеходы. По данным МЧС, в регионе на данный момент действуют 26 пожаров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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