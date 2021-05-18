Солист балета Мариинского театра впал в кому после падения с самоката – СМИ

Солист балета Мариинского театра Давид Залеев находится в коме после падения с электросамоката в Петербурге. Артист, судя по видео, ехал на довольно большой скорости, он влетел в пешехода и упал на тротуар. По некоторым данным, Залеев в этот момент был пьян.

В пресс-службе театра подтверждают, что солист сейчас в больнице, но не сообщают подробности. Как пишут СМИ, Залеев в тяжелом состоянии, врачи провели ему трепанацию черепа, удалили гематому и погрузили в искусственный сон. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.