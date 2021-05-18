Новости России: в Якутске спасли провалившуюся под лед девочку

В Якутске спасли провалившуюся под лед девочку. На реке Лена уже начался ледоход, но школьница почему-то решила прогуляться подальше от берега. Вернуться назад уже не могла, лед треснул. На помощь пришли случайные прохожие. Четверо мужчин с помощью веревки подтянули ребенка к берегу, а потом вытащили из ледяной воды. И все это, ахая и охая, снимала на телефон женщина, мама девочки.

Под Архангельском разбился вертолет "Робинсон". Летательный аппарат упал в Белое море недалеко от острова Мудьюг. Один человек погиб на месте, двое получили тяжелые травмы. Они уже в больнице. Еще один человек, который был на борту, пропал без вести. В Следственном комитете установили, что вертолет забрал трех человек с места весенней охоты и возвращался в Архангельск. Неожиданно машина упала в воду недалеко от базы. Спасателей вызвали очевидцы крушения. Предполагают, что погиб пилот Вадим Сазонов – чемпион мира по вертолетному спорту, один из самых известных пилотов-асов.

В Красноярском крае в аварии погибли 5 человек. На трассе в Ачинском районе в лобовую столкнулись ГАЗель и Honda Civic. После этого машины разбросало по разные стороны дороге. О силе удара можно судить по кадрам с места ДТП. Видно, что ГАЗель буквально разорвало на части. Все, кто был в иномарке – водитель и четыре пассажира – погибли на месте.

На Кубани перевернулся школьный автобус. Пострадали два ребенка и учитель. У детей тяжелый травмы головы, они в больнице. Авария произошла в районе поворота на село Шереметьевское. По предварительной информации, водитель ВАЗа ехал слишком близко и не успел затормозить, когда автобус начал поворачивать и врезался в него. В результате автобус оказался на крыше. А 20-летнего водителя легковушки зажало в салоне. Спасатели доставали его с помощью специального оборудования. Сейчас молодой человек в больнице в тяжелом состоянии. Районная прокуратура начала проверку.

Детский хоккейный турнир закончился ледовым побоищем. Финальный матч в Саратове среди 12-летних спортсменов прервали из-за массовой драки. На поле встречались команды "Айсберг" из Краснодарского края и "Олимп" из Самары. Потасовка началась в третьем периоде при счете 6:3 в пользу "Айсберга". Сначала сцепились пятерки, которые были на площадке. Потом к ним подключились игроки со скамеек запасных. Успокоить драчунов удалось только, когда на лед вышли тренеры и родители хоккеистов. Арбитры завершили матч досрочно. Победителем назвали команду из Краснодарского края.

В поселке Хамышки, это республика Адыгея, выпал град, величиной с грецкий орех. Как утверждают местные жители, все это по звуку напоминало настоящий обстрел. И продолжалось примерно полчаса. Говорят, град был настолько интенсивным, что практически полностью укрыл землю.