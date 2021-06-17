В аэропорту Симферополя самолет выкатился за пределы ВПП

Пассажирский самолет после посадки в аэропорту Симферополя выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), никто не пострадал, но полоса временно заблокирована.

Рейсы не отправляются и не принимаются, сообщила пресс-служба аэропорта.