Новости мира: семидневный траур объявлен в Северной Македонии после пожара в ночном клубе

Семидневный траур по погибшим объявлен в Северной Македонии после пожара в ночном клубе в ночь на 16 марта. В результате происшествия погибли 59 человек, еще 155 пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стало использование пиротехники – искры попали на прожекторы, из-за чего те загорелись.

Число погибших во время серии торнадо на юге США выросло до 40 человек. Больше всего пострадал штат Миссури – там разрушены сотни домов. Из-за пылевой бури, которую поднял ураган, произошло множество аварий. В Канзасе, например, столкнулись сразу 55 автомобилей, а в Техасе – около 40.

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