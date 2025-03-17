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17 марта, 21:45

Происшествия

Новости мира: семидневный траур объявлен в Северной Македонии после пожара в ночном клубе

Новости мира: семидневный траур объявлен в Северной Македонии после пожара в ночном клубе

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Семидневный траур по погибшим объявлен в Северной Македонии после пожара в ночном клубе в ночь на 16 марта. В результате происшествия погибли 59 человек, еще 155 пострадали. По предварительным данным, причиной пожара стало использование пиротехники – искры попали на прожекторы, из-за чего те загорелись.

Число погибших во время серии торнадо на юге США выросло до 40 человек. Больше всего пострадал штат Миссури – там разрушены сотни домов. Из-за пылевой бури, которую поднял ураган, произошло множество аварий. В Канзасе, например, столкнулись сразу 55 автомобилей, а в Техасе – около 40.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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