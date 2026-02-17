Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над Россией в ночь на 17 февраля

Силы ПВО сбили 151 украинский беспилотник над регионами России и акваториями Черного и Азовского морей в ночь на 17 февраля. Об этом сообщило Минобороны.

В результате падения обломков в Северском районе Краснодарского края пострадали 2 человека, также повреждены 4 частных дома – в двух произошли пожары. В Севастополе пострадал ребенок. Кроме того, массированной атаке дронов подвергся Сочи, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.