Новости мира: стрельба произошла во время школьного хоккейного матча в США

Стрельба произошла во время школьного хоккейного матча в США. По данным местных СМИ, огонь открыли на арене прямо во время игры. Погибли два человека, включая нападавшего, еще четверо получили ранения.

Масштабное наводнение произошло в Индонезии на острове Суматра. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов, затопив жилые дома и дороги. Власти эвакуируют местных жителей, спасатели работают в подтопленных районах.

