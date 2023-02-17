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18:30

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Доктор физико-математических наук прокомментировал версию о причине землетрясений в Турции

Доктор физико-математических наук прокомментировал версию о причине землетрясений в Турции

Опубликованы кадры второго землетрясения в Кахраманмараше 6 февраля

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В Турции множатся версии, почему произошли землетрясения 6 февраля. Глава турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым считает, что подземные толчки могли быть вызваны искусственно со спутника.

Главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец отметил, что никто не может спровоцировать подземные толчки извне. Также специалист оценил прогноз по возможному землетрясению в Стамбуле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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