Йеменские хуситы атаковали нефтехранилище и аэропорт в Абу-Даби

Из Йемена было выпущено 20 беспилотников и 10 баллистических ракет по территории Объединенных арабских эмиратов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал.

По их данным, хуситы уже взяли на себя ответственность за произошедшее. Они пообещали в ближайшие часы обнародовать информацию о проведенной на территории эмиратов "боевой операции".

Ранее там произошло несколько взрывов и пожаров. В том числе в промышленной зоне Эль-Мусаффах, где загорелись три бензовоза, а также на строительной площадке в районе аэропорта столицы страны.

Сообщалось, что беспилотник попал в цистерны на объекте Национальной нефтяной компании. Погибли три человека – один пакистанец и двое индийских граждан. Еще шесть человек получили ранения легкой и средней степени тяжести. Пожар, который разгорелся после взрыва, уже потушили. Полиция начала расследование. Уже обнаружили фрагменты, похожие на части дронов, которые упали в указанных областях и спровоцировавших пожары и взрывы.

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