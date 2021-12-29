В здании "Москонцерт Холла" загорелась проводка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В здании концертного зала "Москонцерт Холл" на Каланчевской улице загорелась проводка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в подвальном помещении. Источник отметил, что люди самостоятельно эвакуировались из здания до приезда пожарных. Площадь возгорания составила три погонных метра.

В настоящее время обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что более 300 человек эвакуировали из лицея в Южно-Сахалинске из-за пожара. По данным спасателей, задымление произошло в результате короткого замыкания в электрощите. Из-за ЧП детей отправили на дистанционное обучение.

