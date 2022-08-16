СК России возбудил уголовное дело по факту происшествия на военном складе в Крыму

Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на военном складе в Крыму. В результате происшествия повреждено несколько гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанция, жилые дома и железная дорога неподалеку от города Джанкой. Об этом сообщает Минобороны.

Поврежденные железнодорожные пути уже восстановлены. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов. Он также сообщил, что около трех тысяч человек были эвакуированы из зоны ЧП. Там повреждены жилые дома, два человека пострадали, их жизни ничего не угрожает.

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