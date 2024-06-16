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16 июня, 12:30

Происшествия

Новости регионов: преступники захватили двух сотрудников ФСИН в Ростове

Новости регионов: преступники захватили двух сотрудников ФСИН в Ростове

Преступники взяли в заложники двух работников ростовского СИЗО

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Преступники из СИЗО-1 в Ростове-на-Дону захватили двух сотрудников ФСИН. Сейчас с ними ведутся переговоры. По данным СКР, по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Несколько из злоумышленников были осуждены в прошлом году за попытку подрыва Верховного суда КЧР.

Автомобиль с водителем внутри загорелся в Уссурийске. Транспорт вылетел с дороги, проехал по газону и резко вспыхнул. На помощь пострадавшему прибыли пожарные, которые потушили пламя. О состоянии автомобилиста информации не поступало.

Цветочный забег прошел в Омске – в нем могли принимать участие только женщины. В этом году число спортсменок достигло более тысячи человек. Они вышли на старт несмотря на жару – в городе было около 30 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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