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16 апреля, 01:15

Происшествия

Обыски провели в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова

Обыски провели в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова

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Работа клиник врача Тимура Хайдарова частично приостановлена

Следствие устанавливает количество пострадавших в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова. После смерти одного из пациентов работа в медицинских организациях врача была частично приостановлена. Операционные опечатаны, а в учреждениях и доме хирурга прошли обыски.

После обысков столичные следователи изъяли документы и инструменты без указания даты стерилизации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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