Обыски провели в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова

Следствие устанавливает количество пострадавших в клиниках пластического хирурга Тимура Хайдарова. После смерти одного из пациентов работа в медицинских организациях врача была частично приостановлена. Операционные опечатаны, а в учреждениях и доме хирурга прошли обыски.

После обысков столичные следователи изъяли документы и инструменты без указания даты стерилизации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.