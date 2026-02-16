Новости регионов: пожар произошел в жилом доме в Норильске

Пожар произошел в жилом здании в Норильске. Погиб 1 человек, пострадали 10. Раненые отравились продуктами горения. Возгорание случилось, предварительно, на 2-м этаже из-за замыкания проводки.

Воронеж затопило из-за потепления. В городе плюс 3 градуса, снег начал быстро таять. Улицы превратились в реки, машины застревают в огромных лужах. На дорогах образовались длинные заторы.

