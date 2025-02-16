Новости мира: почти 50 человек погибли в результате обрушения на золотом руднике в Мали

По меньшей мере 48 человек погибли в Мали в результате обрушения на золотом руднике. Среди жертв ЧП есть дети. Авария произошла на западе республики. Работы на месторождении велись незаконно. Заброшенная территория раньше принадлежала китайской компании. Поисково-спасательная операция продолжается.

Тем временем бывшая вице-президент США Камала Харрис, проигравшая нынешнему главе государства Дональду Трампу на президентских выборах, начала просить деньги у избирателей. Она призывает их вложиться в борьбу с политиками Трампа и укрепление демократической партии. В своем обращении Харрис заявила, что демократам нужны деньги на борьбу с "республиканскими атаками" против важных для американцев программ.

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