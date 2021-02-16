Мужчина бросил стеклянную бутылку в поезд в столичном метро

Полицейские провели задержание хулигана, бросившего стеклянную бутылку в поезд в столичном метро. Из-за случившегося состав пришлось снимать с линии.

Инцидент произошел на станции "Пятницкое шоссе" и попал в объектив камеры видеонаблюдения. Мужчина достал из пакета стеклянную бутылку и бросил ее в лобовое стекло приближающегося состава.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит крупный штраф, исправительные работы или реальный срок до 5 лет. Кроме того, мужчине придется оплатить дорогостоящий ремонт поезда.

Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.