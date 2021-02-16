Ссора студентов в Новосибирске закончилась убийством

18:15
Фото: скриншот видео vk.com/Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"
Студенты-одногруппники в Новосибирске поссорились из-за девушки, после чего один из них зарезал другого. Об этом сообщает РИА Новости.
По предварительным данным Следственного управления СК по области, молодые люди в момент конфликта находились в сквере на территории вуза.
"Между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки, в ходе которой 26-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения в спину и другим частям тела", – заявили в ведомстве.
Пострадавший 22-летний студент скончался на месте происшествия. В отношении его предполагаемого убийцы возбуждено уголовное дело.
Как рассказал знакомый 26-летнего нападавшего, студент ранее никогда не проявлял агрессии к окружающим. Бывший сокурсник подчеркнул, что не ожидал подобных действий от своего приятеля.
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