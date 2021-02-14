В Костроме троих мужчин подозревают в расчленении своего приятеля

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В квартире в Костроме нашли расчлененное тело мужчины. По подозрению в его убийстве задержали троих мужчин, сообщает СУ СКР по региону.

"В правоохранительные органы 13 февраля поступило сообщение о найденном расчлененном теле мужчины 1987 года рождения. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были задержаны трое подозреваемых", – говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, был задержан в Ленинградской области. По версии следствия, подозреваемый напал на женщину при распитии алкоголя в одном из частных домов по шоссе в Лаврики города Мурино.