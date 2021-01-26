Солист Мариинки получил ножевое ранение в Петербурге – СМИ

26 января, 20:09
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
В Санкт-Петербурге мужчина получил ножевое ранение в ходе ссоры с супругой, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Мужчина 38 лет был доставлен в больницу 26 января с ножевым ранением", – сказал он.
Источник отметил, что, по предварительным данным, пострадавший – солист Мариинского театра. Он добавил, что к врачам с травмами головы также обратилась супруга пострадавшего, заявив, что ее избил муж.
Как сообщают местные СМИ, пострадавший – солист Мариинского театра Павел Шмулевич.
В пресс-службе театра, в свою очередь, сообщили, что Шмулевич пребывает в удовлетворительном состоянии и рассчитывает вернуться к работе в ближайшее время. Солист также поблагодарил журналистов за неравнодушие к его здоровью, однако попросил не распространять информацию о его личной жизни, сказали в пресс-службе.
Ранее в Санкт-Петербурге фотомодель во время ссоры нанесла мужу ножевое ранение. Потерпевший был доставлен в больницу, где позже скончался. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
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