Расчлененное тело нашли у яхт-клуба в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Расчлененное тело обнаружено возле яхт-клуба в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Останки были найдены в воде на Береговой улице. Сейчас на месте происшествия работают специалисты, выясняются обстоятельства инцидента.

При этом официальных комментариев от правоохранительных органов по данной информации пока не поступало.

В середине августа Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве жены на юге столицы. Расчлененное тело женщины обнаружили в квартире на юге Москвы.

По данным СК, между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина нанес жене ножевое ранение в область груди. Потерпевшая скончалась на месте.