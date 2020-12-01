Суд в Санкт-Петербурге арестовал фотомодель по обвинению в убийстве мужа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд в Санкт-Петербурге арестовал фотомодель по обвинению в причастности к смерти мужа, сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

В суде 25-летняя девушка призналась в содеянном. Согласно решению Дзержинского районного суда, она арестована на два месяца – до 28 января.

По данным СК, обвиняемая в ночь с 28 по 29 ноября в квартире на Гагаринской улице во время ссоры нанесла мужу ножевое ранение. Потерпевший был доставлен в больницу, где позже скончался.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

