Задержанной в Санкт-Петербурге фотомодели предъявили обвинение

12:32
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Фотомодели, задержанной в Санкт-Петербурге после гибели ее мужа, предъявлено обвинение. Об этом говорится на сайте СК РФ по региону.
"Следственными органами по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 25-летней уроженки Московской области, которой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", – говорится в сообщении.
По данным СК, обвиняемая в ночь с 28 по 29 ноября в квартире на Гагаринской улице во время ссоры нанесла мужу ножевое ранение. Потерпевший был доставлен в больницу, где позже скончался.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее суд на Кубани арестовал 67-летнего жителя станицы Павловской по подозрению в убийстве жены, пасынка и ранении невестки погибшей.
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