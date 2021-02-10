Подозреваемый в расчленении женщины в Ленобласти рассказал о случившемся

Видео: youtube.com/Следственный комитет Российской Федерации

Мужчина, подозреваемый в убийстве и расчленении женщины, задержан в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СК.

По версии следствия, подозреваемый напал на женщину при распитии алкоголя в одном из частных домов по шоссе в Лаврики города Мурино.

"Мне нужно было на улицу выйти, подышать воздухом… Ну, ударил ее. Нанес удар кулаком", – сказал подозреваемый.

Подруги убитой женщины рассказали Москве 24 о том, что погибшая была жизнерадостным и одновременно чутким человеком, проблем с алкоголем у нее не было. Как погибшая оказалась в доме подозреваемого в убийстве, они понять не могут.

Как заявил брат погибшей, его сестра ранее знакома со злоумышленником не была.

По версии следствия, 37-летняя женщина погибла 7 февраля от множественных ударов по голове. Она скончалась на месте. После убийства злоумышленник расчленил тело и вывез в пакетах.

Сообщалось, что погибшая пропала еще 6 февраля. Ее брат обратился с заявлением в полицию. В поисках в том числе участвовали волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

