Друзья рассказали о расчлененной под Санкт-Петербургом женщине

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Подруги убитой под Санкт-Петербургом женщины рассказали Москве 24 о том, что погибшая была жизнерадостным и одновременно чутким человеком, проблем с алкоголем у нее не было. Как погибшая оказалась в доме подозреваемого в убийстве, они понять не могут.

Ранее в СМИ появилась информация о найденных останках 37-летней женщины в Ленинградской области. Как сообщили в СК по региону, части тела убитой, помещенные в пакеты, обнаружили вдоль дороги Санкт-Петербург – Матокса во Всеволожском районе.

По версии следствия, 37-летняя женщина погибла 7 февраля в частном доме в городе Мурино. В ходе распития спиртных напитков подозреваемый нанес множественные удары по голове потерпевшей, она скончалась на месте. После убийства злоумышленник отчленил части тела и вывез в пакетах в указанное место.

Известно, что погибшая пропала еще 6 февраля. Ее брат обратился с заявлением в полицию. В поисках в том числе участвовали волонтеры добровольного поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Подруга погибшей Екатерина рассказала, что у женщины было высшее образование, она много лет работала в банке, была хорошим сотрудником. Однако семьи у женщины не было, отношения с мужчинами не складывались.





Екатерина подруга погибшей Я в шоке сейчас. Таня, девушка с высшим образованием, много лет работала в банке. Очень хороший профессионал. Но по жизни с мужчинами не очень получалось. Она хотела семью, детей, но так и не складывалось. Да, она была временами одинока (я про чувство – одиночество). При этом она очень чуткий, чувствительный человек.

При этом Екатерина заявила, что проблем с алкоголем у погибшей не было. Как женщина оказалась в доме злоумышленника, Екатерина не знает.

"Не вижу ничего такого, что она пошла за пивом (вечером, перед тем, как пропала. – Прим. ред.). А вот то, что пошла к пенсионеру домой, – это совсем на нее не похоже. Проблем с алкоголем у нее не было. Я подумала, что явно с ней не могло такого случиться. Это все так странно", – рассказала Екатерина.

Как заявил брат погибшей Николай в беседе с Москвой 24, его сестра ранее знакома со злоумышленником не была.

Знакомые и подруги утверждают, что погибшая была прекрасным человеком, ответственным работником. Ее гибель – шок для всего окружения.





Наталья знала погибшую около 5 лет Она была самым добрым и отзывчивым человеком, в ней простоты было больше, чем у кого-либо. Она веселый и жизнерадостный человек. На работе была на хорошем счету, ее ценили, так как она была ответственным человеком.

"Господи, какой кошмар. Я в шоке. Мы близко общались. Могу сказать только то, что она была замечательным, добрым и отзывчивым человеком. И мне сложно подобрать правильные слова сейчас", – рассказала еще одна подруга погибшей Виктория (имя изменено. – Прим. ред.).

Как заявили в СУ СК РФ по Ленинградской области, подозреваемого в убийстве уже задержали. Им оказался 64-летний мужчина, в преступлении он признался.

"В ходе совместных следственный действий и оперативно-разыскных мероприятий, проводимых совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1956 года рождения, который дал признательные показания. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – сообщили в ведомстве.

Ранее полиция задержала в Твери 33-летнего жителя города Нелидово, который подозревается в убийстве 13-летней девочки. По версии следствия, подозреваемый задушил 13-летнюю дочь своей сожительницы шарфом, а после скрылся с места преступления. Также с собой он взял ценные вещи.