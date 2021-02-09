В Туве женщина заказала убийство 8-летней девочки за 180 тысяч рублей

Фото: МВД по Республике Тыва

Сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ предотвратили заказное убийство ребенка в Туве, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

По данным полиции, женщина пыталась организовать убийство 8-летней девочки из-за наследства: 61-летняя жительница Кызыла Республики Тыва захотела получить в свою собственность две квартиры, принадлежавшие ее скончавшемуся мужу, а дочь ее мужа от другого брака являлась наследницей первой очереди.

По данным ГУ МВД, женщина искала человека, готового выполнить заказ, за убийство она пообещала вознаграждение в размере 180 тысяч рублей.

В роли киллера выступил сотрудник уголовного розыска МВД по Туве, встреча заказчика с исполнителем состоялась в ее квартире. Через некоторое время злоумышленница лично передала ему в качестве аванса 10 тысяч рублей. Также женщина сообщила исполнителю информацию о том, где обучается и проживает несовершеннолетняя девочка, показала ребенка, когда та стояла на автобусной остановке, а также передала электрошокер, предложив использовать его при совершении убийства.

В качестве подтверждения выполненной работы мужчина передал злоумышленнице постановочную фотографию и шапку ребенка.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Убийство", обвиняемая заключена под стражу.

Ранее москвичку задержали за попытку организовать заказное убийство отца. По данным следствия, 47-летняя женщина решила убить родителя на почве раздела недвижимости.

Кроме того, сообщалось, что 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина.