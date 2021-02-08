Подруги убитой в Тверской области девочки рассказали о ее семье

Фото: СК РФ

Подруги убитой в Тверской области 13-летней девочки рассказали Москве 24 о семье погибшей. По их словам, подозреваемый в преступлении отчим угрожал ребенку.

Ранее в СМИ сообщили о смерти несовершеннолетнего ребенка в городе Нелидово. Согласно имеющейся информации, 13-летнюю девочку убил отчим, пока ее мать находилась в больнице.

Александра (имя изменено. – Прим. ред.) училась с погибшей в одной школе и знала ее давно. Однако о своей семье подругам девочка практически ничего не рассказывала.

"Она никогда не говорила о своем отчиме. Я думаю, может, боялась. Когда у нее спрашивала, как у нее дела, она говорила, что все хорошо, но могла и врать", – рассказала девочка.

Олеся (имя изменено. – Прим. ред.) около двух лет дружила с погибшей – девочки жили в одном доме. Она рассказала, что мать убитого ребенка была в разводе с ее родным отцом.

"Маму ее я почти не видела. Она с ней (с погибшей. – Прим. ред.) редко куда выходила. Один раз их видела. Мама ее – красивая женщина, добрая. Вика очень похожа на свою маму", – рассказала Олеся.

От погибшей она также ничего не слышала об отчиме. Однако из разговора взрослых Олеся узнала, что отчим угрожал матери убитой девочки.





Олеся подруга погибшей Знаю, что мама ее была беременная. Случился выкидыш, и отчим сказал: "Если мой ребенок мертв, то и дочь твоя жить не будет".

По словам местных жителей, подозреваемый появился в их районе несколько месяцев назад.

"Мы живем рядом, но мужчину я этого не видела, моя дочь тоже. По слухам, он три месяца назад только освободился из колонии. Говорят, что нигде не работал. Так что вряд ли у него могли появиться друзья. Никто про него ничего не знает", – сообщила Евгения (имя изменено. – Прим. ред.).

По ее словам, весь город переживает из-за смерти девочки. Для жителей это большая трагедия. "Девочка всем очень нравилась, была доброй и приветливой", – добавила Евгения.

"Ее классная руководительница была заплаканная после этой новости, и все остальные учителя ходили грустными. Но нам, детям, ничего не говорили. Она (погибшая. – Прим. ред.) была очень доброй и милой", – добавила Александра.

Нелидовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по факту убийства 13-летней девочки.

Как сообщают в ведомстве, 6 февраля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении малолетней девочки.

"Незамедлительно с целью установления всех обстоятельств произошедшего по месту жительства ребенка матерью последней, следователями и криминалистами Следственного комитета, сотрудниками полиции был осуществлен выезд. В ходе осмотра места происшествия в одной из комнат обнаружено тело малолетней с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.

По версии следствия, 6 февраля 33-летний житель города Нелидово, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего скрылся с места преступления, прихватив с собой ценный вещи. По факту кражи также возбуждено уголовное дело. Мужчина объявлен в федеральный розыск.

Ранее СМИ сообщили о происшествии с несовершеннолетним ребенком в Северном округе Москвы. 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки. Ребенок остался жив, в данный момент он находится в больнице.