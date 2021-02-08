Подруги убитой в Тверской области девочки рассказали о ее семье

17:13
Фото: СК РФ
Подруги убитой в Тверской области 13-летней девочки рассказали Москве 24 о семье погибшей. По их словам, подозреваемый в преступлении отчим угрожал ребенку.
Ранее в СМИ сообщили о смерти несовершеннолетнего ребенка в городе Нелидово. Согласно имеющейся информации, 13-летнюю девочку убил отчим, пока ее мать находилась в больнице.
Александра (имя изменено. – Прим. ред.) училась с погибшей в одной школе и знала ее давно. Однако о своей семье подругам девочка практически ничего не рассказывала.
"Она никогда не говорила о своем отчиме. Я думаю, может, боялась. Когда у нее спрашивала, как у нее дела, она говорила, что все хорошо, но могла и врать", – рассказала девочка.
Олеся (имя изменено. – Прим. ред.) около двух лет дружила с погибшей – девочки жили в одном доме. Она рассказала, что мать убитого ребенка была в разводе с ее родным отцом.
"Маму ее я почти не видела. Она с ней (с погибшей. – Прим. ред.) редко куда выходила. Один раз их видела. Мама ее – красивая женщина, добрая. Вика очень похожа на свою маму", – рассказала Олеся.
От погибшей она также ничего не слышала об отчиме. Однако из разговора взрослых Олеся узнала, что отчим угрожал матери убитой девочки.
По словам местных жителей, подозреваемый появился в их районе несколько месяцев назад.
"Мы живем рядом, но мужчину я этого не видела, моя дочь тоже. По слухам, он три месяца назад только освободился из колонии. Говорят, что нигде не работал. Так что вряд ли у него могли появиться друзья. Никто про него ничего не знает", – сообщила Евгения (имя изменено. – Прим. ред.).
По ее словам, весь город переживает из-за смерти девочки. Для жителей это большая трагедия. "Девочка всем очень нравилась, была доброй и приветливой", – добавила Евгения.
"Ее классная руководительница была заплаканная после этой новости, и все остальные учителя ходили грустными. Но нам, детям, ничего не говорили. Она (погибшая. – Прим. ред.) была очень доброй и милой", – добавила Александра.
Нелидовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по факту убийства 13-летней девочки.
Как сообщают в ведомстве, 6 февраля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении малолетней девочки.
"Незамедлительно с целью установления всех обстоятельств произошедшего по месту жительства ребенка матерью последней, следователями и криминалистами Следственного комитета, сотрудниками полиции был осуществлен выезд. В ходе осмотра места происшествия в одной из комнат обнаружено тело малолетней с признаками насильственной смерти", – говорится в сообщении.
По версии следствия, 6 февраля 33-летний житель города Нелидово, используя шарф, задушил малолетнюю дочь своей сожительницы, после чего скрылся с места преступления, прихватив с собой ценный вещи. По факту кражи также возбуждено уголовное дело. Мужчина объявлен в федеральный розыск.
Ранее СМИ сообщили о происшествии с несовершеннолетним ребенком в Северном округе Москвы. 11-летняя девочка выпала из окна многоэтажки. Ребенок остался жив, в данный момент он находится в больнице.
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