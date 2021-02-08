Сотрудники соцзащиты окажут помощь семье выпавшей из окна 11-летней девочки в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

11-летняя девочка, выпавшая из окна, находится больнице. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом сообщили в департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

"В настоящее время правоохранительными органами выясняются обстоятельства произошедшего", – сообщили в ведомстве.

В департаменте также отметили, что семья пострадавшей ранее не обращалась за социальной помощью. После выписки ребенка из больницы специалисты соцзащиты встретятся с родителями и девочкой для оказания всей необходимой помощи.

Информация об инциденте с одиннадцатилетней девочкой в Северном округе столицы ранее появилась в СМИ.