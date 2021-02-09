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Происшествия

19:44

В Твери задержали подозреваемого в убийстве 13-летней падчерицы

происшествия криминал

Фото: СК РФ

Полиция задержала в Твери 33-летнего жителя города Нелидово, который подозревается в убийстве 13-летней девочки. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Тверской области.

Сообщение об исчезновении девочки поступило в правоохранительные органы 6 февраля 2021 года. Правоохранители выехали по месту жительства ребенка. Тело малолетней с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из комнат.

По версии следствия, 33-летний житель города Нелидово задушил 13-летнюю дочь своей сожительницы шарфом, а после скрылся с места преступления. Также с собой он взял ценные вещи.

Сотрудники СК и МВД провели поквартирный обход дома для установления свидетелей и очевидцев. Мужчину, подозреваемого в совершении преступления, объявили в федеральный розыск.

Ранее сообщалось, что суд в городском округе Домодедово рассмотрит дело мужчины, которого обвиняют в убийстве и захоронении знакомого. По версии следствия, обвиняемый 6 ноября 2020 года находился в машине со своим знакомым. Автомобиль в момент нападения был припаркован на обочине.

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