Знакомый рассказал о студенте, зарезавшем одногруппника в Новосибирске

16:39
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Студент, напавший с ножом одногруппника в Новосибирске, ранее никогда не проявлял агрессии к окружающим. Об этом Москве 24 рассказал его знакомый.
Как сообщают СМИ, инцидент произошел у одного из корпусов НГТУ. В ходе конфликта один студент ранил ножом другого. Позже пострадавший скончался.
Известно, что конфликт произошел на почве ревности. Нападавший после совершения преступления оставил пост на свой страничке в соцсетях. Там он назвал погибшего крысой и обвинил в том, что одногруппник увел у него девушку.
Виктор (имя изменено. – Прим. ред.) ранее учился с нападавшим на одном курсе в НГТУ.
"Хорошо с ним общались, вполне себе спокойный, адекватный, никогда не был агрессивным. Мог иногда выкинуть шуточки прикольные, но чтобы вот так, как сегодня произошло... Я такого точно от него не ожидал. Никаких предпосылок к этому никогда не было", – рассказал Виктор.
Как сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области, инцидент произошел 16 февраля в послеобеденное время.
"Двое ранее знакомых студентов находились на территории сквера образовательного учреждения. Между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки, в ходе которой 26-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения в спину и другим частям тела. От полученных телесных повреждений 22-летний студент скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении ведомства.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Отмечается, что подозреваемый был оперативно задержан и передан полиции для дальнейших разбирательств. На данный момент следователями и криминалистами установлен круг очевидцев, произведены осмотры места происшествия и трупа, обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.
Ранее в Новосибирске водитель сбил женщину, сделавшую ему замечание о парковке в неположенном месте. Она была доставлена в больницу с переломом ноги. Следователи начали проверку по факту инцидента.
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