Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 16 января

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 16 января.

Водитель Porshe, который протаранил автомобиль ДПС в подмосковной Балашихе, доставлен в полицию. Об этом сообщили в МВД. Правоохранители попытались остановить иномарку премиум класса во время патрулирования на улице Терешковой. Водитель проигнорировал законное требование и дважды совершил столкновение с патрульным автомобилем.

У торговых центров Москвы с начала года упала посещаемость. Виноваты в этом снегопады, считают аналитики. На ситуацию повлияло то, что многие горожане предпочли оставаться дома в непогоду, а также транспортные затруднения. При этом негативный эффект оказался менее выраженным для крупноформатных объектов, которые удерживают посещаемость за счет растущей доли развлекательных зон.

Свыше 105 километров автодорог возвели и реконструировали в Москве за 2025 год, заявил Сергей Собянин в своем личном блоге. Благодаря этому на карте города появились 18 новых транспортных сооружений. Это тоннели, эстакады, мосты и путепроводы. Кроме того, построили 27 пешеходных переходов.