Новости регионов: число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 4

Число погибших при взрыве на пороховом заводе "Эластик" в Рязанской области выросло до 4, это следует из данных оперативного штаба. Кроме того, около 20 человек пострадали. Из-за случившегося в здании возник пожар, а цех, где произошла детонация, разрушился. Следственный комитет выясняет обстоятельства ЧП. По предварительным сведениям, причиной могло стать нарушение техники безопасности.

Траулер "Изумруд" сломался в акватории Кольского залива. Он потерял ход и стал дрейфовать. На борту судна находились 18 членов экипажа. Корабль пришлось отбуксировать в Мурманск. Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

