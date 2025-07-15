Новости регионов: начальника полиции нижегородского аэропорта обвинили по двум статьям

В ФСБ представил кадры задержания начальника полиции нижегородского аэропорта. Мужчину, а также его подчиненных, арестовали по делу об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. По предварительным данным, работники за деньги помогали иностранцам, нарушившим миграционное законодательство, выехать из РФ, без наказания в виде штрафа и невозможности в течение длительного срока вернуться в Россию.

Сотрудники МЧС прямо во время шторма в Тихом океане эвакуировали с борта судна "Аурелия" члена экипажа, которому требовалась экстренная медицинская помощь. В непростых погодных условиях, спасатели успешно пришвартовались к крупному судну на новом катере РПК-640, поступившего на вооружение в этом году. Благодаря технике и профессионализму сотрудников МЧС, пострадавшего оперативно доставили в порт Анадыря и передали медикам.

Киров получил статус родины Ивана-царевича. Новый статус присвоила столице Кировской области Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Как уточнили власти региона, изменения провели в рамках реализации национального проекта "Туризм и гостеприимство".

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