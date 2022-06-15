Специалисты локализовали утечку на теплосети в Марьине

В Марьине ремонтные бригады на месте утечки воды начали ремонтировать теплотрассу. Во время гидравлических испытаний из-под земли начал бить фонтан с теплой водой.

Сотрудники МОЭК заявили, что проблему с трубой локализовали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.