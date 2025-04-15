Следователи рассказали о причине убийства в Южном Бутове

В квартире на Бартеневской улице в Южном Бутове погиб мужчина. По данным следствия, перед смертью он напал с ножом на свою старшую дочь – конфликт начался из-за отказа оформить кредит. На защиту сестры встала школьница.

Следователи отмечают, что погибший злоупотреблял алкоголем и применял насилие в семье. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дочерей мужчины увезли на допрос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.