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15 апреля, 17:15

Происшествия

Следователи рассказали о причине убийства в Южном Бутове

Следователи рассказали о причине убийства в Южном Бутове

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В квартире на Бартеневской улице в Южном Бутове погиб мужчина. По данным следствия, перед смертью он напал с ножом на свою старшую дочь – конфликт начался из-за отказа оформить кредит. На защиту сестры встала школьница.

Следователи отмечают, что погибший злоупотреблял алкоголем и применял насилие в семье. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Дочерей мужчины увезли на допрос.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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