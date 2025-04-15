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15 апреля, 15:15

Происшествия

Следователи допрашивают дочерей после гибели их отца в Южном Бутове

Следователи допрашивают дочерей после гибели их отца в Южном Бутове

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В Москве продолжается расследование смерти мужчины в квартире на улице Бартеневская. Следователи начали допрос дочерей погибшего. По предварительным данным, отец напал на старшую из них, и младшая попыталась ее защитить, нанеся удар, оказавшийся смертельным.

Как сообщили в Следственном комитете, мужчина злоупотреблял алкоголем и ранее применял насилие в семье. Соседи рассказали, что перед трагедией из квартиры доносились крики о помощи. На месте происшествия изъято предполагаемое орудие преступления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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