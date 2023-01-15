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Происшествия

В разбившемся самолете в Непале погибли 72 человека, в том числе четверо россиян

В разбившемся самолете в Непале погибли 72 человека, в том числе четверо россиян

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Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

В разбившемся самолете погибли 72 человека, в том числе четверо россиян. Об этом сообщила авиакомпания Yeti Airlines.

Разбившийся самолет летел из Катманду в город Покхара и рухнул рядом с аэропортом. В списке погибших – 15 иностранцев, в том числе четверо россиян. Их имена уже известны. Кто летел этим страшным рейсом? И что могло стать причиной крупнейшей авиакатастрофы в истории Непала? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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