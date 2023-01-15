Не менее 45 человек погибли в авиакатастрофе в Непале – СМИ

Фото: телеграм-канал "Подъем"

В результате крушения пассажирского лайнера авиакомпании Yeti Airlines в районе города Покхара в Непале погибли по меньшей мере 45 человек. Об этом сообщает Hindustan Times.

По данным издания, среди пассажиров воздушного судна находились 5 граждан Индии.

Как сообщило дипредставительство России в Непале, на борту самолета в момент крушения находились 4 гражданина РФ. Их судьба выясняется специалистами посольства.

В поисково-спасательных работах принимают участие специалисты и местные жители. Они продолжают разбирать завалы на месте трагедии. Авипространство над городом временно закрыто.



Самолет с 70 пассажирами на борту разбился в Непале

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